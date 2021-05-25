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Общество25 мая 2021 16:02

Власти: «Около старого аэропорта Ростова увеличили количество мусорных контейнеров»

До конца недели завезут новые мульды. Также на рынке уже установили 40 контейнеров
Ангелина СКИБА
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Следить за чистотой на временном рынке обязан организатор Фото: сайт правительства РО

Следить за чистотой на временном рынке обязан организатор Фото: сайт правительства РО

На торговой площадке около старого аэропорта Ростова в два раза увеличили количество мульд и контейнеров для сбора отходов. Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Такое заявление сделал замгубернатора Игорь Сорокин, сообщает сайт донского правительства.

- Сегодня мы видим, что на территории торговой площадки чисто. Мусор из контейнеров вывозят дважды в день. Сейчас установлено 6 мульд и 40 контейнеров, хотя еще недавно их было в два раза меньше. Количество мульд до конца недели должно увеличится до 10 штук, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Чиновник добавил, что днем уборку ведут 30 человек, еще 10 работают ночью. По словам Игоря Сорокина, следить за чистотой обязан организатор ярмарки - АО «Донская торговая компания», власти же должны контролировать этот вопрос.

Ранее жители донской столицы выразили возмущение состоянием площадки. Ростовчане сообщили, что она просто утопает в мусоре. В соцсетях люди задавались вопросом, как такое могло произойти, ведь торгуют рядом с бывшей аэрогаванью от силы месяц.