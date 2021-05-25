Власти Ростовской области не обсуждали вопрос об обязательной вакцинации

В Якутии прививки сделали обязательными для всех, на Дону таких мер не принимали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области пока не поднимали вопрос о принудительной вакцинации. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил начальник управления информационной политики донского правительства.

- В настоящий момент в регионе не обсуждается вопрос об обязательности вакцинации от COVID-19, - подчеркнул Сергей Тюрин.

Прокомментировать ситуацию главу управления информполитики попросили журналисты. Дело в том, что в Якутии прививки сделали обязательными для всех, у кого нет ограничений по здоровью. На такие меры пошли из-за низких показателей.

Стоит отметить, по закону, в регионах должны соблюдать добровольность в этом вопросе, однако, по одной из версий, подобные шаги могут предпринять для защиты населения.