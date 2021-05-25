Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 мая 2021 17:15

В Ростовской области детская клиника работала в здании под снос

Теперь медучреждение заплатит штраф
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поводом для проверки организации стали материалы прокуратуры

Поводом для проверки организации стали материалы прокуратуры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за грубое нарушение оштрафовали частую детскую клинику. Дело в том, что медики работали и принимали юных пациентов в здании, которое подлежало сносу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По закону, любые медицинские организации должны открывать только в пригодных помещениях, «принадлежащих юридическому лицу». В этом случае поводом для проверки организации стали материалы прокуратуры.

Теперь клиника заплатит за полулегальную работу 100 тысяч рублей. Такой вердикт вынесли в Арбитражном суде.

Ранее на Дону за поддельные тесты на коронавирус составили четыре административных протокола

ЧП