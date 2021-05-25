В Ростовской области детская клиника работала в здании под снос

Поводом для проверки организации стали материалы прокуратуры
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области за грубое нарушение оштрафовали частую детскую клинику. Дело в том, что медики работали и принимали юных пациентов в здании, которое подлежало сносу. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
По закону, любые медицинские организации должны открывать только в пригодных помещениях, «принадлежащих юридическому лицу». В этом случае поводом для проверки организации стали материалы прокуратуры.
Теперь клиника заплатит за полулегальную работу 100 тысяч рублей. Такой вердикт вынесли в Арбитражном суде.
Ранее на Дону за поддельные тесты на коронавирус составили четыре административных протокола