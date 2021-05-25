Глава таганрогской мэрии заработал за 20220 год более 6,3 миллиона рублей

Доход главы Таганрога за 2020 год составил 6,3 миллиона рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Таганроге глава администрации Андрей Лисицкий предоставил отчет о своих доходах за 2020 год. Согласно опубликованной на сайте мэрии декларации, его доход составил более 6,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что это почти в два с половиной раза больше, чем в 2019 году дохода. За главой города не числится никакой недвижимости и автомобилей. В 2019 году у него была квартира общей площадью 60,7 квадратных метров. Есть вероятность, что на его нынешний доход могла значительно повлиять продажа недвижимости.

В пользовании у него есть дом площадью почти 194 квадратных метра, земельный участок и квартира в 84,5 квадратных метра.

Супруга Лисицкого в 2020 году заработала 1,8 миллиона рублей, хотя в 2019 году у нее был нулевой заработок. На данный момент у нее имеется земельный участок, дом и две квартиры. В прошлом году Лисицкая владела автомобилем Lexus NX200T, а в 2020 году поменяла его на Volkswagen Touareg V6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор Ростовской области отчитался о доходе в 3,6 млн рублей.

При этом его заместитель заработал на 11 млн больше.