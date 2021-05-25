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Общество25 мая 2021 20:34

В Ростовской области выявили самые большие задолженности по зарплате

Общая сумма долга уже превысила 150 миллионов рублей
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Ростовские работодатели задолжали своим сотрудникам более 150 миллионов рублей

Ростовские работодатели задолжали своим сотрудникам более 150 миллионов рублей

Фото: "КП" Архив

Ростовская область стала лидером по сумме задолженности по заработной плате. Такие данные зафиксированы на 1 мая 2021 года. Об этом сообщил Росстат.

В тексте сообщения говорилось, что донской регион задолжал работающим гражданам более 150 миллионов рублей. Стоит отметить, что это даже больше, чем во всем Северо-Кавказском федеральном округе.

Общая задолженность по зарплате в округе составила 313,8 миллиона рублей. Вторую строчку в рейтинге занял Краснодарский край. Его работодатели задолжали своим сотрудникам 65,2 миллиона рублей.

Самые большие долги в Центральном федеральном округе, там рабочие недополучили 345,3 миллиона рублей. Самая маленькая сумма долга в Уральском федеральном округе. Там она немного превысила 56 миллионов рублей.

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Директор донского предприятия задолжал своим работникам более 4,5 миллионов рублей.

Погасить задолженность его смогли заставить только сотрудники прокуратуры.