Донскую столицу запланировали облагородить к 2035 году

Ростов облагородят к 2035 году. Фото: администрация Ростова

Городские власти разработали план по облагораживанию Ростова на ближайшие 14 лет. Об этом сообщил глава донской столицы Алексей Логвиненко при защите концепции развития города. Она расписана до 2035 года.

Обновления в Ростове будет происходить в три этапа. В первую очередь, в ближайшие два года будет удлинена набережная, используя территорию порта. А также, на Левом берегу планируется отстроить жилые комплексы в районе футбольного стадиона и возле порта «Ковш». А до 2029 года реконструируют Центральную городскую больницу.

Планируется возвести жилые дома и офисные помещения на месте старых и окончивших свою работу предприятий, таких как Ростовский вино-водочный завод и мукомольный завод. Кроме того, могут появиться новые кампусы ДГТУ и ЮФУ.

К 2035 году планируется окончить строительство кольцевой дороги вокруг Ростова. К этому времени компания Вексельберга должна завершить застройку территории старого аэропорта.

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