Пожар в частном доме унес жизнь 32-летнего дончанина

Молодой парень погиб в пожаре в Таганроге Фото: "КП" Архив

В Ростовской области пожар унес жизнь молодого местного жителя.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, около полудня в городе Таганроге. В 17-м переулке загорелся частный дом. Соседи заметили валящий из окна дым и почувствовали острый запах гари. После этого они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено пять квадратных метров здания. Локализовать возгорание удалось в 12:04, а еще через четыре минуты пламя было полностью потушено. Когда спасатели смогли войти в дом, там они обнаружили тело 32-летнего мужчины, причиной его смерти стало отравление продуктами горения. Специалистам также удалось выяснить, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Предварительной причиной названа неисправность узлов.