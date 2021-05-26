Уже сутки в Ростове ищут 10-летнего мальчика

Мальчик одет в бежевую с серым футболку и темно-зеленые штаны Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

Сегодня, 26 мая, в Ростове продолжают поиски пропавшего без вести ребенка. Речь идет о 10-летнем Никите Ясинском. Он ушел из дома в Ворошиловском районе вчера вместе с другом. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, карие глаза

Одет в бежевую с серым футболку, она разноцветная спереди, и темно-зеленые монотонные штаны. Обут в синие джинсовые кроссовки.

Всем, кто знает о местонахождении Никиты Ясинского, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

Второго мальчика, друга Никиты, уже нашли. 8-летний ребенок жив. Детали поисков - о том, где нашли школьника и как он себя чувствует - пока не раскрывают.