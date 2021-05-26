Ушел на сутки: 10-летнего ростовчанина вернули домой

Мальчик жив Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростове нашли 10-летнего Никиту Ясинского, которого буквально всем миром искали в течение суток. Он жив, однако подробностей истории в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг» не раскрывают.

Известно только, что школьник ушел из дома вчера, 25 мая. Он был с 8-летним товарищем. О найденном втором мальчике сообщили уже к утру, около 4 часов. Он жив.

Ранее на Дону разыскали 17-летнюю девушку, которая пропала на несколько дней. В этом случае, к счастью, все также завершилось хорошо.