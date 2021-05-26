Коронавирус выявили в 47 территориях Ростовской области, заболели еще 185 человек

За 24 часа в лабораториях проверили 8 718 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 26 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 185 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 93 289. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,97, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 47 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 61 случай, далее идут Каменск-Шахтинский и Таганрог, где выявили по 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Батайск, Новочеркасск и Азовский район, там по 6 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Зимовниковском, Константиновском, Мясниковском, Обливском, Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском, Целинском, Цимлянском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 31,9% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% – от 46 до 65 лет, 14% – от 66 до 79 лет, 7,6% – старше 80 лет, 7,6% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 364 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 15 человек, на неинвазивной ИВЛ – 135.

За прошедшие сутки умерли еще 14 человек с COVID-19. Это 5 женщин и 9 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 370 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 8 718 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 212,69. Прививки уже сделали 316 425 человек, за сутки - 4 215.