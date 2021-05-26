В Ростовской области за 24 часа скончались 14 пацинетов с COVID-19

Сейчас в больницах лечат 1 364 инфицированных пациента Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на 26 мая, в Ростовской области сутки умерли еще 14 человек с COVID-19. Это 5 женщин и 9 мужчин. У них были сопутствующие хронические заболевания, сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 370 человек. Сейчас в больницах лечат 1 364 инфицированных пациента. Из них 15 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 135 - на неинвазивной ИВЛ.

За прошедшие сутки заболели еще 185 жителей Дона, выздоровели - 164. Всего с начала пандемии излечились 83 465 человек.