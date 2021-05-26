«Сильные духом»: в Батайске клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья отметил юбилей

Фото: Администрация Батайска

В Батайске клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» отпраздновал свой первый юбилей. Учреждению исполнилось десять лет.

«Сильные духом» - единственное клубное формирование во всей Ростовской области. Его посещают люди разных возрастов. По случаю дня рождения клуба в ДК железнодорожников прошел концерт.

Фото: Администрация Батайска

- На самом деле десять лет пролетели незаметно. Очень радостно, что наш клуб стабилен, есть ребята-выпускники, и есть те, кто пришел недавно. Хочется выразить огромную благодарность нашим руководителям, без которых мы ничего бы не добились. Именно благодаря им мы можем развиваться в том или ином направлении. Анализируя работу на протяжении всех этих лет, видим результат социализации наших воспитанников. Несмотря на погоду и настроение, они всегда приходят на занятия и максимально выкладываются, - рассказала директор ДК ЖД Наталья Толкачева.

НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ

Столь памятное событие не обошлось без награждений. За активную помощь в развитии клуба благодарственные письма получили психолог Анна Иващенко, руководитель шахматного кружка Валентин Макаров, преподаватель ЛФК Татьяна Касьянова, хореограф Ирина Кривчук и художественный руководитель ансамбля «Душечка» Ольга Посиделова.

Также администрация ДК наградила грамотами Татьяну Письменскую, руководителя «Сильных духом», и Григория Саркисяна, директора ресторана «Счастье есть», который неоднократно помогал сообществу при проведении разных торжеств.

- Для нас это знаковое событие. За десять лет мы много чего преодолели. Кто-то из наших подопечных устроился на работу, кто-то нашел себя через творчество, а кто-то создал семью. Мы делаем все, чтобы наши воспитанники вышли в этот сложный мир уже ко всему готовыми. Коллективная сила всегда присутствует с нами, - прокомментировала Татьяна Письменская.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Татьяна Письменская призналась, что перед открытием клуба пришлось столкнуться со множеством трудностей.

- Из-за того, что в области не нашлось аналогов, не у кого было перенять опыт и проконсультироваться, пришлось самостоятельно прорабатывать программу и искать специалистов. Кроме того, оказалось, что далеко не все педагоги могут работать с такой категорией людей, - отметила Татьяна Письменская. - К счастью, нашлись такие люди, с которыми мы идем рука об руку уже несколько лет.

Также Татьяна Письменская выразила большую благодарность Наталье Толкачевой, которая совершенно бесплатно предоставила помещение для клуба.

- Вообще началось все еще, когда я трудилась в центре «Выбор». Так как он работает лишь с особенными детками до 16 лет, то я задалась вопросом: а что потом? Их выпускают, и дальше они остаются один на один со своими проблемами. Помню, многие родители тогда ко мне обратились и попросили создать какое-то объединение. Начинать было сложно, но мы со всем справились. Сейчас мои дети воспринимают меня как маму, рассказывают о своих проблемах и трудностях, - поделилась Татьяна Письменская.

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Несмотря на особенности здоровья, многие инвалиды, проживающие в Батайске, ведут довольно активный образ жизни и регулярно принимают участие в разных спортивных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Все календарные праздники отмечают вместе дружной компанией.

Однако из-за пандемии занятия в клубе теперь ограничены. Программу объединили по максимуму, поэтому она очень насыщенная. Сейчас уроки проходят всего два раза в неделю.

Недавно «Сильные духом» заняли на спартакиаде второе место по шахматам. А еще подали заявку на участие в онлайн-фестивале в Таганроге. Они отснимут номера выступлений и отправят на конкурс.

ИХ НЕ СЛОМИЛА СУДЬБА

В конце мая у ребят ожидается отчетный концерт, на котором они покажут все, чему научились. Это будут театральные, танцевальные и музыкальные выступления. К слову, гордостью клуба является молодой ансамбль «Душечка», которому почти три года.

- Сейчас мы планируем расширить творческие направления и возрастные категории, так как поступают просьбы о возможности принять детей до 17 лет. На данный момент в нашем клубе широкий спектр направлений. Ребята осваивают любое творчество с большим интересом и энтузиазмом. В основном в клубе делается акцент на социализацию и коммуникацию через творчество и общение, чтобы ребята могли применить себя в дальнейшей жизни и быть нужными обществу. Они осваивают новые профессии через центр занятости, устраиваются на работу. Участники, в первую очередь, могут найти здесь общение и творчество по душе. «Сильные духом» - это люди, которых не сломили судьба и определенные обстоятельства. Они развивают свои творческие способности, учатся новому, а также заводят друзей в атмосфере поддержки и понимания, - подытожила Татьяна Письменская.

ЗНАЙ НАШИХ!

Школа в Батайске вошла в Топ лучших в стране

Донское общеобразовательное учреждение приняло участие во всероссийском конкурсе

Фото: Администрация Батайска

В Батайске школа №2 стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2021». Это ежегодный конкурс, в котором участвуют лучшие школы, гимназии и лицеи, которые продемонстрировали передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования.

Конкурс проводился в два этапа: отборочный - с 21 декабря 2020 года по 13 апреля 2021 года и финальный - с 15 по 17 апреля 2021 года.

Конкурсанты оценивались по многим критериям: востребованность выпускников, качество образования и кадрового состава и другое.

- Члены жюри анализировали и инфраструктуру школы. И по этому показателю мы получили заветные баллы, - рассказали в школе.

В итоге учреждение вошло в Топ-500 лучших школ в стране. Но на этом останавливаться в школе не собираются.

- Будем стремиться не только сохранить этот почетный статус, но и войти в 100 лучших образовательных организаций, - отметили в школе №2.

Фото: Администрация Батайска

А ученики батайской гимназии №7 приняли участие во Всероссийском конкурсе по фотожурналистике, журналистике, рекламе и PR среди учащихся школ. Состязание проходило на базе гуманитарного факультета и кафедры «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». Всего 200 человек принимали в нем участие. Были ребята не только из донского региона, но и из Воронежской области, Краснодарского края, Дагестана, Крыма, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской республики.

Работы оценивало высокопрофессиональное жюри.

- В номинации «Лучший рекламный и PR-проект» наша команда, учащиеся 6-К класса, представляла гимназию №7 Батайска с проектом «Моя школа», - рассказали в гимназии. - Наша команда заняла достойное 1-е место, и все ребята получили заслуженные дипломы и памятный подарок для нашего класса, а классный руководитель Елена Александровна Захарченко получила благодарственное письмо за эффективное сотрудничество, ответственную подготовку команды, развитие школьного медиаобразования, - рассказали в гимназии.

Также в гимназии отметили, что им есть к чему стремиться.

- Мы продолжаем идти только вперед: к новым победам и достижениям, - подытожил представитель школы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спорт для всех: в Батайске прошел муниципальный этап Спартакиады Дона

В ней участвовали 350 человек

В Батайске прошел муниципальный этап Спартакиады Дона - 2021. Соревнования проводились среди трудовых коллективов города. Участниками состязания стали горожане в возрасте от 18 лет, не включенные в составы сборных команд Ростовской области по различным видам спорта.

Фото: Администрация Батайска

Традиционно самыми массовыми были игровые виды спорта: волейбол, мини-футбол, уличный баскетбол. Всего же на состязании были представлены 17 видов.

В мероприятии попробовали свои силы 22 трудовых коллектива города, а это ни много ни мало 350 человек.

Победители в дисциплинах отправятся на зональный этап в Белую Калитву в августе этого года.

Призовые общекомандные места распределились следующим образом: 1-е место - БТЖТиС; 2-е место - управление образования; 3-е место - управление культуры; 3-е место - «Прайд-фитнес».

Отметим, что в 2020 году команда Батайска на зональном этапе заняла 2-е место и была отобрана на финальные соревнования.

В связи с пандемией финальным этап соревнований был отменен. За все время проведения Спартакиады Дона спортсмены представляли город в финале соревнований, а также занимали призовые места.