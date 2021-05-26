В Ростовском филиале «СОГАЗ-Мед» можно заменить полис ОМС старого образца

Полис обязательного медицинского страхования, выданный до 1 января 2011 года (так называемый полис «старого» образца), остается действующим до замены его на полис ОМС единого образца. По полису «старого» образца вы имеете право на получение медицинской помощи (п. 2, ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

В Ростовской области правом замены полиса старого образца на новый воспользовались менее 90 % жителей. Замена полиса ОМС старого образца позволит обновить ваши персональные данные и исключит вероятность проблем при оказании медицинской помощи. Приглашаем граждан для замены полисов в пункты выдачи полисов Ростовского филиала «СОГАЗ-Мед».

При себе нужно иметь:

- полис старого образца (при наличии),

- паспорт,

- СНИЛС (от 14 лет),

- свидетельство о рождении (до 14 лет).

Заявление на выбор страховой медицинской организации и оформление полиса ОМС может подать как сам застрахованный, так и его доверенное лицо. Если гражданин не может обратиться в страховую организацию лично, следует заполнить доверенность на оформление полиса ОМС на своего представителя. Сделать это можно в любое удобное время, обратившись в пункты выдачи полисов страховой организации, в которой гражданин хочет получить полис ОМС. Или скачать шаблон доверенности на сайте «СОГАЗ-Мед» в разделе «Получение полиса».

Более подробную информацию об адресах и режимах работы пунктов выдачи Ростовского филиала «СОГАЗ-Мед» можно уточнить у страховых представителей по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.sogaz-med.ru. Также можно воспользоваться услугой «электронная заявка» для оформления полиса ОМС на сайте.

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