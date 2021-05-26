Жители ЛНР и ДНР смогут проголосовать дистанционно в Ростовской области

Эксперимент с электронным голосованием должны провести в 7 городах и районах страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут проголосовать в Ростовской области дистанционного и очно. Речь идет о людях, которые уже получили гражданство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя донского Избиркома Андрея Бурова.

- Граждане лично придут на участок, который мы специально определим. Также возможно электронное голосование на территории Ростовской области или другого субъекта, который включен в эксперимент, - сказал Андрей Буров.

К слову, эксперимент с электронным голосованием должны провести в 7 городах и районах страны. На сайте ЦИК уже появился соответствующий список.

Так, выборы в онлайн-формате будут доступны в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе 19 сентября. В этот день по всей стране будут определять будущих депутатов Госдумы VIII созыва.