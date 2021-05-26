Новочеркасский драмтеатр впервые примет участие в конкурсе «Золотой Трезини»

а суд жюри представят декорации спектакля «Царская охота» Фото: сайт театра драмы и комедии имени Комиссаржевской

Новочеркасский театр драмы и комедии имени Комиссаржевской впервые примет участие в международном конкурсе «Золотой Трезини». На суд жюри представят декорации спектакля «Царская охота». Режиссер этой постановки - Пётр Орлов, художник - Кристина Данилина, фотограф - Екатерина Серебрякова.

Стоит отметить, что на конкурс в Санкт-Петербург до этого никогда не приглашали театры. Лучших из лучших выбирали только среди архитекторов. Неслучайно творческое состязание назвали в честь зодчего Доменико Трезини - создателя Петропавловского собора и первого архитектора города на Неве.

Победителя определят опытные эксперты. Так, например, почетным председателем конкурса будет гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровскии. Также проекты участников оценят главныи архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, ректор МАРХИ Дмитрии Швидковскии и еще более 200 экспертов из 31 стран мира.

Проектами победителей пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга, их увидят посетители ежегодной выставки «Архитектура как искусство».