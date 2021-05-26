Попал к мошенникам: у ростовчанина списали деньги за несуществующие билеты

Дело уже завели, злоумышленников объявили в розыск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанин хотел в попасть в театр, но угодил к мошенникам. Они обманули мужчину с помощью липовой странички в Интернете. Дело уже завели, злоумышленников объявили в розыск, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, пострадавший увидел объявление о спектакле на одном из сайтов. Обрадовался и не проверил подлинность странички. Он прошел по ссылке и оплатил билеты с помощью банковской карты. После этого аферисты сразу же списали со счета мужчины больше 10 тысяч рублей.

Жителей Дона просят быть внимательными в таких ситуациях. Важно не только проверять опубликованную информацию, но и сами сайты. Нужно обращать внимание на адреса ссылок и сроки создания интернет-ресурсов, искать отзывы.

Также в этом мае мошенник-рецидивист обманул жительницу Шахт на 2 млн рублей. Подозреваемый пообещал жертве помочь в оформлении документов, но потратил деньги на себя