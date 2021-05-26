В Ростовской области сотовой связью не обеспечили 18 населенных пунктов

Василий Голубев подчеркнул, что мобильные услуги должны быть во всех населенных пунктах Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 26 мая, губернатор Василий Голубев на заседании в донском правительстве потребовал обеспечить мобильной связью 18 оставшихся отдаленных населенных пунктов региона. На этих территориях сегодня живут 4,5 тысячи человек.

- На первый взгляд, небольшая цифра: 4,5 тысячи человек из более 4 млн жителей Ростовской области не имеют сотовой связи. Я бывал в таких поселках, например, в Тарасовском районе, где минувшей осенью были природные пожары. Люди просили о качественной связи, для них это имеет жизненно важное значение. Эти территории требуют особого приложения усилий. Прошу проработать вопрос с операторами сотовой связи, - поставил задачу глава региона.

Василий Голубев подчеркнул, что мобильные услуги должны быть доступны в 100% населенных пунктов. Всего на сегодняшний день позвонить родственникам и выйти в Интернет могут жители 1 100 территорий, это наиболее прибыльные места для операторов.