В Ростовской области обнаружились проблемы со сбытом угля

В Ростовской области возникли проблемы с продажей угля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе выявили большие проблемы со сбытом угля. В настоящее время его на складах скопилось большое количество. Об этом сообщили в законодательном собрании Ростовской области.

Эта тема обсуждалась депутатами на заседании круглого стола. Принято решение сделать масштабные перемены, так как в настоящее время уголь замещается другими более экологически чистыми видами топлива. Котельные уже постепенно стали использовать газ, а Новочеркасская ГРЭС значительно сократила закупку донского угля. На данный момент в регионе есть 24,3 миллиарда тонн угольных запасов.

Именно поэтому в регионе и выявилась проблема со сбытом этого вида топлива. В регионе отмечается проблема со сбытом. На складах содержится более 700 тысяч тонн нереализуемых товарных запасов.

Участники круглого стола предположили, что нужно будет поменять подходы по развитию угольной промышленности. Перспективным направлением назвали экспорт угля.

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