Отключение света в Ростове-на-Дону 27 мая 2021 года: десятки домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 27 мая 2021 года: в донской столице обесточат сразу несколько районов. Причиной отключения электричества станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Таганрогское Шоссе 124, 124/3, 126/2, 128, 128А, 130/3; просп. Шолохова 86/91, 88/76; ул. 18-я линия 89; ул. 20-я линия 66; пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221, 263/76; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18; ул. 2-я Володарского 156, 197-203, 215, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13; ул. Нагорная 2-84, 1-69; пер. Солдатский 7-13, 10-12; пер. Защитный 14-18, 11-21.

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