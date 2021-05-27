Выплаты негосударственной пенсии клиентам НПФ «Магнит» начал ВТБ Пенсионный фонд

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Первые выплаты негосударственной пенсии клиентам ранее присоединенного НПФ «Магнит» произвел ВТБ Пенсионный фонд.

- Для нас и для бывших владельцев НПФ «Магнит» было очень важно, чтобы клиенты фонда в процессе реорганизации чувствовали себя максимально защищенными и не переживали за свои средства, – отметила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - Основа нашей стратегии - формирование клиентоориентированной модели бизнеса со стабильно высоким уровнем доходности и сервиса. Для нас начало выплат после покупки и реорганизации НПФ «Магнит» означает один из завершающих этапов реорганизации.

Напомним, ВТБ Пенсионный фонд в порядке универсального правопреемства выполняет все обязательства перед клиентами НПФ «Магнит». Перезаключать пенсионные договоры клиентам не требуется. Все условия договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения остаются в силе и продолжат действовать.