Подобные предложения поступили еще от нескольких российских губернаторов Фото: страница в Twitter Василия Голубева

Губернатор Василий Голубев предложил Илону Маску инвестировать в Ростовскую область. Свое обращение глава донского региона опубликовал в Twitter на английском языке.

- Tesla-мировой зеленый автопроизводитель № 1, Ростовская область-российский зеленый регион № 1. 25% российских ветроэнергетических проектов локализованы в нашем регионе. Мы разделяем вашу заботу об окружающей среде, мы будем говорить на одном языке! Начните инвестировать в Россию с Ростовской области, - написал Василий Голубев.

Примечательно, что подобные предложения поступили еще от нескольких губернаторов нашей страны. Это произошло после выступления американского бизнесмена на форуме «Новое знание». Илон Маск заявил, что для строительства нового завода Tesla «потенциально рассматривает Россию».