В Ростове временно отключили несколько светофоров

Ранее в Ростове проверили состояние 15 светофоров и 5 дорожных знаков Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 27 мая, в Ростове на Северном и Западном временно отключили несколько светофоров. Об этом сообщили власти донской столицы.

Так, на светофоры на Международной - Портовой, Коминтерна - Портовой и Портовой - 2-ом поселковом не будут гореть до 17 часов.

При этом дорожные объекты на Королева - Вологодской и Армянской — Атарбекова планировали обесточить на два часа. Они к этой минуте уже могли снова заработать.

Ранее специалисты проверили состояние 15 светофоров и 5 дорожных знаков, которые находятся на Мичуринской, Ивановского, Фрунзе, Жданова, Вересаева, Зарядном и Стачки.