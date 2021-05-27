С начала года на Дону восстановили права более 1 100 обманутых дольщиков

Губернатор призвал не допускать появления новых долгостроев Фото: сайт правительства РО

С начала 2021 года в Ростовской области восстановили права 1 151 обманутого дольщика. Еще 416 человек получат новые квартиры. Всего до декабря по 40 проблемным домам планируют помочь 2 425 жителям региона. А до 2024 года должны разрешить ситуации всех пострадавших участников долевого строительства, сообщает сайт донского правительства.

- Задача - ускорить работу по восстановлению прав пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан. Следует находить и внедрять новые эффективные решения. Муниципалитеты должны применять все предупредительные меры, чтобы не допустить появления новых долгостроев, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Руководители районов уже отчитались перед главой региона о работах в этом направлении. Так, например, в Ростове на 1-й Баррикадной сейчас достраивают многоквартирный дом, а в Батайске к новоселью уже готовятся жильцы 96-квартирного дома. Кроме того, еще в начале апреля стало известно, что в Азове и Новочеркасске получат долгожданное жилье более 150 дольщиков