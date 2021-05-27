Еще 184 жителя Ростовской области заболели коронавирусом, на ИВЛ - 16 человек

За 24 часа в лабораториях проверили 10 964 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 27 мая, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 184 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 93 473. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,96, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 42 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 66 случай, далее идет Таганрог, где выявили 9 положительных тестов. Третьими в списке оказались Батайск и Миллеровский районе, там по 6 инфицированных.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Донецке, Белокалитвинском, Веселовском, Волгодонском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Орловском, Цимлянском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 33,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 6,5% - старше 80 лет, 9,8% - дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 303 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 125.

За прошедшие сутки умерли еще 20 человек с COVID-19. Это 10 женщин и 10 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 390 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 964 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 212,7. Прививки уже сделали 320 348 человек, за сутки - 3 923.