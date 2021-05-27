В Ростовской области к утру 27 мая скончались 20 пациентов с COVID-19

В больницах сейчас лечат 1 303 инфицированных пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 27 мая, в Ростовской области за сутки умерли еще 20 человек с COVID-19. Это 10 женщин и 10 мужчин. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства региона.

- Скончались десять женщин, 60, 62, 66, 67, 77, 79, 80, 85, 95 лет, и десять мужчин - 42, 52, 57, 61, 73, 79, 82 и 86 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 390 человек. В больницах сейчас лечат 1 303 инфицированных пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 125. Выздоровели с начала пандемии 83 633 человека, за прошедшие 24 часа - 168.