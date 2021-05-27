Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды

Воду отключат утром 2 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове несколько улиц на сутки оставят без воды. Отключение произведут утром 2 июня. Это сделают из-за технических работ, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- С 8.30 2 июня до 8.00 3 июня будет прекращено холодное водоснабжение в границах: от 29-ой линии до 13-ой линии и от площади Свободы до 1-ой Пролетарской, - пояснили «КП - Ростов-на-Дону».

В указанное время специалисты будут вести переврезку водопровода на 19-ой линии от Закруткина до Листопадова, а также на Листопадова и Богданова.

При этом после проверки теплосетей сейчас возвращают горячую воду жителям западной и центральной частей донской столицы. Эти работы должны завершить к 1 июня.