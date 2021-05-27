Под селом Екатериновка иномарка врезалась в дерево, водитель погиб на месте

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на подъезде к селу Екатериновка в ДТП умер 55-летний водитель Renault Logan. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, мужчина допустил съезд в правую обочину дороги с последующим наездом на дерево, - уточнили в ведомстве.

Известно, что в салоне на момент аварий мужчина был один. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Все детали и обстоятельства происшествия еще выясняют автоинспекторы.

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