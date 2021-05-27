Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 мая 2021 13:50

Под селом Екатериновка иномарка врезалась в дерево, водитель погиб на месте

Сейчас автоинспекторы выясняют причины смертельной аварии
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Что стало причиной трагедии, пока неизвестно

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на подъезде к селу Екатериновка в ДТП умер 55-летний водитель Renault Logan. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, мужчина допустил съезд в правую обочину дороги с последующим наездом на дерево, - уточнили в ведомстве.

Известно, что в салоне на момент аварий мужчина был один. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Все детали и обстоятельства происшествия еще выясняют автоинспекторы.

Накануне в массовом ДТП под Новочеркасском пострадали три человека. На трассе столкнулись сразу несколько иномарок и «ВАЗ-2109»

ЧП