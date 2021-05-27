В ростовском СИЗО одну из камер реконструируют под каземат XVIII века

Побывать в помещениях лично не получится, потому что тюрьма действующая Фото: Тимур ХАНОВ

В следственном изоляторе №1 Ростова одну из камер планируют реконструировать под каземат XVIII столетия. После этого для всех желающих откроют виртуальную экскурсию. При этом побывать в помещениях лично не получится, потому что тюрьма действующая. Об этом рассказал Дмитрий Безруких - начальник ГУФСИН России по Ростовской области.

Глава ведомства пояснил, что каземат неслучайно решили воссоздать именно в изоляторе №1. Это одно из старейших зданий подобного плана в регионе. Саму постройку возвели в 1768 году.

Всего же, по словам Дмитрия Безруких, до Революции на землях Войска Донского находилось 12 тюремных учреждений, в их числе Войсковой острог, переименованный в 1871 году в Новочеркасский тюремный замок.

- В Ростовской области в местах лишения свободы находилось много исторических личностей. Например, в остроге станицы Старочеркасской содержался Степан Разин, и у главного храма до сих пор хранятся кандалы знаменитого узника. Кстати, в Новочеркасске есть камера, где провел последние годы жизни маньяк Чикатило, - рассказал Дмитрий Безруких.