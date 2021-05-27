С 29 мая перекроют проезд по нескольким улицам Ростова

Также в донской столице перекроют ряд дорог из-за полумарафона "Забег РФ" Фото: Александр БОЙКО

С 29 мая до 18 августа перекроют проезд по нескольким улицам Ростова. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Речь идет о Седова - от Соколова до Чехова и от Богатяновского Спуска до Журавлева. Также запретят движение по Локомотивной и Катаева, в створе пересечения этих улиц.

Объехать участки можно по следующим маршрутам:

Для движения от Сиверса до Текучева: Сиверса - Локомотивная - Приволжский - Текучева.

Для движения от Озимого до Сиверса: Озимый - 9-я Улица - Громкий - Текучева - Приволжский - Локомотивная - Сиверса.

Также в донской столице 30 мая из-за полумарафона "Забег РФ" перекроют ряд дорог