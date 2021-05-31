В Ростовской области дороги приведут в порядок более, чем за 200 миллиардов рублей

На ремонт дорог в регионе пустят более 200 миллиардов рублей Фото: "КП" Архив

В донском регионе планируется отремонтировать множество километров испорченных дорог. Об этом рассказала начальник управления по эксплуатации и развитию автодорог минтранспорта Ростовской области Инна Володина в своем выступлении перед депутатами Законодательного собрания. Сейчас состояние донских дорог оставляет лишь желать лучшего.

Стоит отметить, что только 54,8% муниципальных дорог и 53,2% региональных дорог отвечают всем необходимым нормам. Но более восьми тысяч километров донских дорог все еще являются грунтовыми. Чтобы придать им приемлемый внешний вид, необходимо 160 миллиардов рублей. Еще 46 миллиардов рублей требуется для того, чтобы привести в порядок уже построенных дорог. Но на данный момент в распоряжении для строительства всего 21,8 миллиарда рублей.

В этом году власти выделили на строительство и реконструкцию муниципальных дорог 15,5 миллиардов рублей.

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