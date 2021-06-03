В Ростове пришкольные лагеря будут посещать более 9 тысяч детей

В первую смену работают 80 пришкольных лагерей Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове стартовала летняя оздоровительная кампания. В первую смену работают 80 пришкольных лагерей, еще пять принимают детей во вторую. Лагеря посещают более 9 тысяч юных ростовчан. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Смена длится 21 день. Организовано бесплатное двухразовое горячее питание. Соблюдены все необходимые санитарные нормы, - написал Алексей Логвиненко.

Кроме того, глава администрации города добавил, что 275 ребят уже отдыхают в загородных лагерях. Всего же за лето по бесплатным путевкам должны отдохнуть более 16 тысяч детей.

Ранее из-за COVID-19 запретили детские палаточные лагеря. Также постановили, что в здравницах теперь будут принимать только детей из Ростовской области