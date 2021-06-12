В честь Дня России в Ростове пройдет зрелищная акция

Зрители услышат гимн России. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сегодня, 12 июня в честь праздника Дня России на площади перед историческим парком «Россия – моя история» пройдет массовая акция. Военные и волонтеры развернут огромный флаг нашей страны длиной 50 метров. Об этом сообщили в донском правительстве.

Триколор появится под музыкальное сопровождение оркестра штаба Южного военного округа. Кроме того, в этот торжественный момент прозвучит гимн России. В завершении масштабной акции все, кто примет в ней участие, запустят в небо воздушные шары.

Власти региона добавили, что 12 июня все желающие смогут бесплатно пройти экскурсию в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».

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