В Ростове под колесами иномарки погиб пенсионер

Удар пришелся на лобовое стекло. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 11 июня, в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался пенсионер. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось на улице Зеленая в вечернее время, когда уже было темно.

По официальным данным, 19-летний парень за рулем "Хендай" двигался в сторону улицы Шолохова. Он потерял бдительность и не заметил, как на дорогу вышел мужчина. 73-летний житель хотел перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Когда водитель обратил на него внимание, было уже слишком поздно. Он ударил по тормозам, но не успел остановиться.

Удар был такой силы, что пенсионер упал на асфальт. На месте прибыли врачи скорой помощи, но помочь ему уже не смогли. От полученных травм он скончался на месте аварии. В дорожном ведомстве добавили, что водитель, сбивший пешехода, получил права только год назад.

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