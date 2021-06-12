Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 12 июня: заболели еще 157 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 12 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 12 июня в Ростовской области зафиксировали еще 157 случаев заражения. Всего, по данным регионального правительства, инфекцию подхватили 96089 жителей Дона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 209 человек, а за время пандемии - более 87 тысяч.

Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона. Большинство, как обычно, в Ростове-на-Дону, затем Каменске-Шахтинском и Батайске. Лечение в стационарах получают 926 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 106.

За последние сутки в результате заражения скончались 12 человек. Это пять женщин в возрасте от 47 до 90 лет, а также семеро мужчин – от 47 до 84 лет. У всех врачи выявили хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 4569 человек.

На сегодня завершили вакцинацию от коронавируса 402 066.

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