"Ростов" подписал 25-летнего игрока из "Урала"

25-летний Игорь Калинин. Фото: ФК "Урал"

Футбольный клуб "Ростов" подписал 25-летнего футболиста, который играл за "Урал". Игорь Калинин провел за екатеринбургскую команду 32 матча и отметился только одним забитым голом. Как сообщили в пресс-службе "желто-синих" контракт с ним рассчитан на 5 лет.

Игорь является представителем мариупольской футбольной школы. В 2017-м году он перешел в «Волгарь», за который провел 35 матчей и забил 2 гола. Чуть позже играл за популярные российские клубы из премьер-лиги: «Краснодар» и «Рубин». С 2019-го года – игрок «Динамо».

Прошлый сезон Калинин провел в «Урале», сыграл за екатеринбургский клуб 32 матча и забил один мяч.

Напомним, прямо сейчас игроки "Ростова" находятся в отпуске. По возвращению они начнут готовиться к летним сборам. Прямо сейчас донская команда меняется - состав уже пополнили несколько известных спортсменов.

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