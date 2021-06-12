Донской тракторист удостоен звания Героя Труда

Церемония награждения прошла в Кремле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростовской области удостоен почетного звания Героя Труда. Им оказался тракторист Александр Бондаренко. Как сказано на сайте Кремля, он почти полвека трудится в совхозе имени Кирова, что в Зимовниковском районе.

Донской житель получил звезду Героя Труда «За особые трудовые заслуги перед государством и народом». Он является представителем трудовой династии и всегда добивался высоких показателей в работе. Всего награду получили пять россиян.

- Именно такие ответственные, сильные люди, настоящие труженики и обеспечивают рост российского агропрома, те рекордные урожаи, которыми гордится вся наша страна, - сообщили на сайте Кремля.

Отметим, что люди, которые получили такой статус, имеют право на ежемесячную денежную выплату. Ее размер установлен в сумме чуть более 48 тысяч рублей.

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