Шашки и выезд на встречку: в Ростове за опасное вождение наказали водителя такси

Водитель уже не раз привлекался к административной ответственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону нашли водителя такси, который стал героем видео про опасное вождение. Другие участники движения сняли на камеру, как он на своем брендированном автомобиле исполнял "смертельные номера" на Театральной площади. Вскоре роликом заинтересовались в ГИБДД и вычислили нарушителя.

На видео машина желтого цвета сначала вылетает с крайнего правого ряда в левый. Затем делает несколько маневров на своей полосе, резко тормозит и разворачивается через двойную сплошную. При этом разрешенный разворот был в нескольких метрах.

Как только видео оказалось на страницах городских пабликов, им заинтересовались в ГИБДД. В ходе патрулирования инспекторами автомобиль нарушителя был обнаружен. Проверка показала, что 31-летний водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушение ПДД.

В результате на мужчину выписали сразу два административных протокола и направили дела в суд.

- Водителю грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, - добавили в ведомстве.

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