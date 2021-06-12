Стало известно как "Ростов" проведет летние сборы

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Летние сборы футбольный клуб "Ростов" проведет в Австрии. В Европе донская команда будет тренироваться и встречаться с соперниками из разных стран в товарищеских матчах. Как сообщили в пресс-службе нашего клуба, уже завтра, 13 июня игроки пройдут медицинское обследование.

Первый сбор пройдет с 19 июня по 1 июля, в ходе которого будет проведено три контрольных матча. 24 июня «Ростов» сыграет с венгерским «Фехерваром», 28-го - с загребским «Динамо». Интересно, что именно эта команда обыграла "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительный день сбора "Ростов" встретится со словенской «Мурой».

Вторые сборы пройдут также в Австрии, но начнутся уже 5 июля. Руководство клуба планирует провести четыре контрольные встречи. Команда вернется в донскую столицу только 17 июля и продолжит подготовку к новому сезону РПЛ уже на родном стадионе.

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