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Общество12 июня 2021 14:46

Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигаются дожди и шквалистый ветер

Синоптики рассказали, когда ждать ухудшение погоды
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Есть вероятность, что пойдет град.

Есть вероятность, что пойдет град.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 12 июня, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном МЧС, в ближайшее время на регион обрушится непогода. Синоптики рассказали, как долго это продлится.

Так, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидает донских жителей уже с сегодняшнего дня. Примерно в обед пойдет сильный дождь. Местами по области есть вероятность выпадения осадков в виде града. До конца суток может усилиться ветер до 22 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендуют не парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными металлическими конструкциями. Кроме того, следует осторожней гулять с детьми, не оставлять коляски с малышами без присмотра.

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