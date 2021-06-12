В Ростове мужчина разбился насмерть, выпав с 9 этажа

На вид мужчине было около 40 лет. Фото: соц. сети, "Ростов-Главный".

Сегодня, 12 июня, в Ростове-на-Дону разбился мужчина, выпав из окна многоэтажного дома. Все случилось в Северном районе города, на улице Пацаева, 15. Как сообщили люди в социальных сетях, труп несколько часов никто не убирал.

Все случилось в светлое время суток. Предположительно мужчина выпал из окна 9 этажа. Очевидцы пишут на страницах городских пабликов, что на вид ему около 40 лет. Кто-то из соседей позвонил в полицию и сообщил о случившимся. Вскоре патрульные были на месте, но убирать труп они не планировали.

- Приехали, накрыли так, что видно руки и ноги, а потом уехали. И вот уже 2 часа лежит тело. Ни ограждений нет, ничего. Лежит на дороге, прямо возле детской площадки, - возмущается девушка.

Так или иначе, но примерно в 15:00 тело все таки убрали с проезжей части. Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях трагедии и установить, по какой причине мужчина выпал из окна.

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