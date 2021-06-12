В Ростове игры 8-летнего мальчика чуть не закончились трагедией

Мальчик оказался в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 июня, в Ростове-на-Дону игры 8-летнего мальчика чуть не закончились трагедий. Ребенок резвился в районе Темерника. Случайные прохожие стали свидетелями того, как он упал с высокого дерева прям на землю.

По сообщению очевидцев, все случилось вблизи многоквартирного дома на улице Миронова, 4. Третьеклассник забрался на дерево, но слезть самостоятельно не смог. Школьник сорвался и с 3-метровой высоты полетел вниз. Раздался громкий крик, полились слезы, на зов прибежали взрослые и вызвали скорую помощь.

Приехавшие врачи забрали мальчика в больницу. У него диагностировали закрытую травму грудной клетки, сотрясение мозга и травму позвоночника. Теперь долгое время ему придется восстанавливать здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигаются дожди и шквалистый ветер

Синоптики рассказали, когда ждать ухудшение погоды (подробнее)