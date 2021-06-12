В Ростовской области ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Фото: "Лиза-Алерт"

В Ростовской области вот уже два дня ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Дмитрий Дорончев вышел из дома 10 июня и до сих пор не вернулся. Сначала обеспокоенные родители пытались самостоятельно найти ребенка. Однако, когда звонки по всем знакомым и друзьям школьника не принесли успехов, обратились в полицию и к волонтерам.

Как сообщили на официальной странице поискового отряда "Лиза-Алерт", Дима жил в Новочеркасске. В момент исчезновения на нем была темно-синяя майка с белой надписью "adidas", светло-серые штаны, черные сланцы и белая кепка.

Рост ребенка примерно 155 сантиметров. Он худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Если вы обладаете информации, где может находиться ребенок, просьба звонить по номерам 112 или 8 800 700 54 52.

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