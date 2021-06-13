На берег Азовского моря выбросило мертвого дельфина

Его тело обнаружили вблизи Богудонии. Фото: соц. сети

В Ростовской области на берегу Азовского моря местные жители обнаружили мертвого дельфина. Его выбросило из Таганрогского залива. Это уже не первая подобная находка, о которой люди сообщают в социальных сетях на страницах городских пабликов.

На пугающей фотографии, так называемая, азовка. Это вид местных дельфинов, обитающих в водах Азовского и Черного моря. Люди прогуливались по берегу, когда заметили на песке огромное тело млекопитающего. Не вооруженным глазом можно было заметить, что стало причиной гибели. Дельфин получил серьезные травмы, но вот от чего именно установить пока не удалось.

Глубокое ранение увидели в районе брюшка. Есть вероятность, что животное столкнулось с катером или большим кораблем. Нередко дельфины погибают после того, как бьются о винты. Ученые считают, что дельфины способны и сами выбрасываться на берег, если чувствуют приближение своей смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021: штормовое предупреждение объявили в городе

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону на 13 июня 2021 (подробнее)