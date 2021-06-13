В Ростове 2-летняя девочка провалился в фонтан

Спасатели отогнули металл и достали ребенка. Фото: соц. сети

Накануне, в Ростове-на-Дону игры 2-летней девочке в парке Левобережной закончились вызовом спасателей. Ребенок резвился вокруг "танцующего" фонтана и провалился в решетку. Об этом сообщили люди в социальных сетях.

Очевидцы писали, что малышка застряла и не могла выбраться. На помощь пришли ее родители, но вызволить свое чадо также не получилось. В результате ростовчане вызвали на место спасателей ГО и ЧС. Они открутили часть решётки, затем разжали металлическую конструкцию специальным гидравлическим инструментом. Дальнейшая помощь врачей девочке не потребовалась.

Все произошло в фонтане, который открыли летом прошлого года. Он оснащен водным 3D-экраном и обладает уникальными возможностями. Предусмотрено 286 струй высотой от 2 до 10 метров, есть установка для проецирования изображений на водную гладь, запрограммировано 15 музыкальных композиций.

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