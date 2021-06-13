Концерт Леонида Агутина на Таганрогском заводе прошел только для начальства

Леонид Агутин. Фото: соц. сети героя публикации

На территории Таганрогского металлургического завода прошел традиционный концерт в честь 25-летия со дня основания. На него пригласили известного артиста Леонида Агутина. Предприятие не первый год устраивает масштабное представление для своих сотрудников и жителей города. Вот только в этот раз, судя по сообщения из социальных сетях, на него попали далеко не все желающие.

По окончанию концерта исполнитель опубликовал на своей странице в инстаграме текст, в котором рассказал, что выступление проходило на импровизированной площадке прям в сталелитейном цеху. Леонид вспомнил, как давно и сам работал на подобном предприятии.

- В тот вечер, «поднявшись из ада», я навсегда перестал сетовать на то, что у меня тяжелая работа. Удачи вам, мужики, - написал Агутин.

Поклонники артиста оставили под этим постом тысячи комментариев. Однако некоторые работники завода и рядовые горожане написали, что не смогли присутствовать на концерте.

- Очень жаль, что Ваш концерт посмотрел только руководящий состав завода! Мы, обычные рабочие, были бы очень рады Вас услышать, - признался мужчина.

- Жалко, что праздник был не для всех на Тагмете, - согласился с ним другой подписчик.

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