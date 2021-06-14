После закрытия рынков под Ростовом подорожали овощи

Подорожание фиксируют по всему региону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области после закрытия крупных рынков вблизи донской столицы поднялись цены на овощи. Как сообщили в Ростовстате, удорожание коснулось не только продуктов питания, но и других товаров.

По данным аналитиков, больше всего стоимость выросла именно на плодоовощную продукцию. По сравнению с апрелем цены выросли почти на 4 процента. На 1,9 процента стали дороже рыба и морепродукты. Хлеб и большинство популярных у ростовчан товаров, которые входят в прожиточный минимум, в среднем поднялись в цене на 1 процент. Есть и положительная динамика: дешевле стали макароны, яйца.

Однако, если смотреть изменение стоимости за последний год, то показатели намного хуже. За 12 месяцев овощи выросли в цене на 17 процентов, рыба и крупа - на 5.

Напомним, рынки "Овощной" и "Атлант", что на окраине Ростова, закрыли 27 апреля. Тысячи человек, работающих там несколько лет, потеряли места. Жители города стали замечать подорожание овощей не только в донской столице, но и в соседних городах. Предприниматели объясняют это тем, что теперь закупать товар не так выгодно, как раньше.

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