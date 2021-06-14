В июне ростовчанам выписали более 100 штрафов за отсутствие масок

Одному ресторану запретили работать после полуночи. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону только за июнь власти города выписали более 100 штрафов посетителям ночных клубов и баров. Как сообщили в администрации донской столицы, всего административные инспекции около 2,5 тысячи раз проверили популярные у жителей заведения.

В выходные с 4 по 6 июня посетили 45 мест, куда по ночам стягиваются люди. В результате за нарушения оштрафовали 6 посетителей и одного владельца заведения. Еще шесть протоколов выписали на гостей ресторанов и баров в минувшие выходные 13 и 14 июня. Одной площадке вообще запретили работать после полуночи.

Отметим, ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной, но идет на спад. Количество заболевших становится все меньше, от инфекции умирают реже, чем в два месяца назад. Например, 13 июня в результате заражения скончались только два человека. Для сравнения в начале года таких было около 20 каждый день.

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