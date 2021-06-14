Прогноз неутешительный: какая погода ожидает ростовчан на этой неделе

Осадки будут тревожить жителей всю неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону лето наступает медленно. По прогнозам синоптиков, на этой неделе жителей города снова ожидают проливные дожди. Однако температура воздуха будет неизменно оставаться в комфортных диапазонах.

Специалисты считают, что уже с завтрашнего дня, 15 июня, пойдет небольшой дождь. Столбики уличных термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

В среду, 16 июня, осадки станут еще сильнее - к вечеру начнется настоящий ливень. Температура воздуха немного упадет, при наступлении ночи ветер поднимется до 5 метров в секунду.

С четверга, 17 июня, небо затянет тучами, и снова пойдет дождь. Воздух охладится до 20 градусов тепла, но стихнет ветер. Дожди все также будут поливать донскую столицу. Примерно такой же прогноз и на пятницу, 18 июня.

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