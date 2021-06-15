Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июня 2021 года: электричество отключат в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июня 2021 года: в городе сотни местных жителей просидят без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 15 июня, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Козлова 62/148, 65В, 65Е, 65Д; пер. Халтуринский 208/137, 204, 206, 206Б, 206В/106; ул. Дранко 108Б, 129/2; ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28-я линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74, 33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б; ул. Лелюшенко 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный 5; ул. Зорге 60, 62, 64; ул. Содружества 39/1; ул. 26-я линия 29-47; ул. Буйнакская 1-3, 2; ул. 28-я линия 55-69.

С 9 до 18 часов обесточат пер. Бабушкина 1-17, 2-16; ул. 1-я Баррикадная 20/1, 20А, 22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; ул. Токарная 2-42, 19-29.

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