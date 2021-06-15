Народный календарь на 15 июня: плели венки из вьюнка и ходили к молодоженам

Народный календарь на 15 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 15 июня, наши предки считали, что, если солнце всходило в тумане, то днем должно было быть тихо и душно. А если туман исчезал после восхода, то это к ясному дню. Если на рассвете стояла духота, то это к ненастью. Если небо на закате было голубым, то следующий день будет жарким и солнечным.

Если пауки переставали плести паутину и внезапно разрывали одну из частей, уползая при этом в темный угол, то это к сильному ветру. Навозные жуки прятались перед ростом грибов. Жужжали жуки к непогоде. Северный ветер должен был мгновенно разогнать дождевые облака. Чертополох издавал приторный запах к хорошей погоде. Солнце вечером заходило за тучи перед ненастьем.

Соловей пел всю ночь к солнечному дню. С ночи на утро было тих также к хорошей погоде. Ветер усилился после долгого штиля - к дождю. Дневной дождь в этот день обычно прекращался к ночи. С днем 15 июня был связан древний обряд – вьюнец. Полагалось ходить с цветами вьюнка в руках к жилищам молодоженов, весной сыгравших свадьбу. Вечером этого дня готовили угощение – пряники, вино.

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